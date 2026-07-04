Katar ve Suriye Arasında Görüşme - Son Dakika
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Katar ve Suriye Arasında Görüşme

04.07.2026 16:15
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Katar Başbakanı Al Sani, Suriye ile işbirliğini ve bölgesel konuları ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Katar ile Suriye arasındaki ikili işbirliği ve bu ilişkilerin geliştirilmesi ile Suriye'deki son gelişmeler ve ortak ilgi alanına giren çeşitli bölgesel konular değerlendirildi.

Görüşmede Al Sani, ülkesinin Suriye'nin birliği, egemenliği ve bağımsızlığına verdiği desteği yineleyerek, Suriye halkının onurlu bir yaşam sürme, kurumlara ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet inşa etme yönündeki meşru beklentilerini desteklediklerini ifade etti.

Al Sani ayrıca Katar'ın, Suriye'de yeniden imar, kalkınma ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ve Suriye Arasında Görüşme - Son Dakika

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