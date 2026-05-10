Katar ve Suudi Arabistan'dan İran-ABD Görüşmesi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran ile ABD arasındaki müzakerelerdeki son gelişmeleri ve bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile cumartesi akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ile bu yöndeki adımların desteklenmesi ve güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine ilişkin durumu ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak, gerilimi azaltmaya yönelik çabaları masaya yatırdı.

Al Sani, tüm tarafların arabuluculuk girişimlerine olumlu yaklaşmasının önemine dikkati çekerek, bunun krizin temel nedenlerinin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınmasına imkan sağlayacağını ve yeniden gerilimi önleyecek kalıcı bir anlaşmaya zemin hazırlayacağını ifade etti.