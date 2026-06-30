Katar ve Türkiye'den Stratejik Uydu Ortaklığı - Son Dakika
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Katar ve Türkiye'den Stratejik Uydu Ortaklığı

30.06.2026 19:03
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Katar ve Türkiye, uydu iş birliğini güçlendirmek için 'Es'hail-3/Türksat-Biruni' projesini imzaladı.

Katar'ın uydu operatörü Es'hailSat ile Türkiye ulusal uydu operatörü Türksat arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de katıldığı törende, iki ülkenin uydu haberleşme alanındaki iş birliğini güçlendirecek "Es'hail-3/Türksat-Biruni" uydu projesi kapsamında anlaşmalar imzalandı.

Proje kapsamında Katar'ın üçüncü haberleşme uydusu olacak Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusu, 50 derece Doğu yörüngesinde faaliyet göstermek üzere tasarlanacak.

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ile Es'hailSat Başkanı ve CEO'su Ali Ahmed Al-Kuwari tarafından imzalanan anlaşma kapsamında, yeni uydunun kapasitesinin iki ülke tarafından ortak kullanılacağı açıklandı.

Törende konuşan Atalay, projenin iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yalnızca diplomasi ve ekonomide değil, ileri teknoloji ve uzay sektörlerinde de derinleştiğini vurguladı ve söz konusu ortaklıkla birlikte yüksek veri kapasiteli yeni bir uydunun Türksat filosuna dahil edileceğini söyledi.

Al-Kuwari ise Es'hail-3/Türksat-Biruni projesinin, ülkenin uzay ve dijital altyapı hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Uydu sayesinde Katar ve Türkiye'nin ticari uydu haberleşme kapasitesinin artırılması, geniş bant iletişim hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgesel pazarlardaki etkinliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uzay teknolojileri, haberleşme altyapısı ve ticari uydu hizmetlerini kapsayan proje, Katar-Türkiye ilişkilerinde yeni bir teknoloji iş birliği alanı oluştururken, iki ülkenin küresel uydu pazarındaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Diplomasi, Türksat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve Türkiye'den Stratejik Uydu Ortaklığı - Son Dakika

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