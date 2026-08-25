Katar ve Ürdün'den İsrail'e Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar ve Ürdün'den İsrail'e Kınama

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ve Ürdün, İsrail'in Suriye'ye yasa dışı girmesini kınayarak uluslararası hukuka uyulmasını talep etti.

Katar ve Ürdün, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Suriye topraklarına yasa dışı şekilde girerek uluslararası sınırı ihlal etmesini şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın Suriye topraklarına yasa dışı şekilde girmesinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilerek, söz konusu eylemin Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir saldırı ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

Uluslararası topluma İsrail'i uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamak için acilen harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, özellikle 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasına uyulması ve İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını ve ihlallerini durdurması istendi.

Açıklamada ayrıca Katar'ın, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik tam desteği yinelenerek, Suriye halkının güvenlik, istikrar ve refah hedeflerinin yanında olduğu bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Katz'ın Suriye topraklarına yasa dışı bir şekilde girmesi, "Suriye'nin egemenliğine açıkça bir ihlal" olarak nitelendirildi.

"Suriye toprak bütünlüğüne yönelik ihlalin" kınandığı açıklamada, Katz'ın ayrıca uluslararası hukuku da açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Ürdün'ün, Arap ülkelerinin egemenliğini ihlal eden her türlü kışkırtıcı eylemi şiddetle reddettiği belirtilerek, şunlar aktarıldı:

"İsrail'in Suriye'deki güvenlik ve istikrarı hedef alan tüm eylemlerine son vermesi gerekir. İsrail'in bu eylemleri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın yükümlülüklerini ihlal ediyor."

Açıklamada, uluslararası toplumun da sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in kışkırtıcı eylemlerinin önüne geçmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye sınırları içerisinde bulunan ve İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Hermon Dağı'ndaki İsrail ordusu askerlerini ziyaret etmiş ve burada işgali sürdüreceklerini söyleyerek Şam yönetimini tehdit etmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Suriye, İsrail, Güncel, Ürdün, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve Ürdün'den İsrail'e Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu
15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi 15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi
ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar Vizeler topluca iptal edilebilir ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar! Vizeler topluca iptal edilebilir
Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı! Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası
ABD’den Suriye’ye tarihi adım ABD'den Suriye'ye tarihi adım
Bursa’da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı Bursa'da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı

00:25
Süleymancılar’a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var
00:12
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada
22:51
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
21:54
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
21:49
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
21:28
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 01:10:32. #7.12#
SON DAKİKA: Katar ve Ürdün'den İsrail'e Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement