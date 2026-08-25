Katar ve Ürdün'den İsrail'e Kınama

Katar ve Ürdün, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Suriye topraklarına yasa dışı şekilde girerek uluslararası sınırı ihlal etmesini şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın Suriye topraklarına yasa dışı şekilde girmesinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilerek, söz konusu eylemin Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir saldırı ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

Uluslararası topluma İsrail'i uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamak için acilen harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, özellikle 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasına uyulması ve İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını ve ihlallerini durdurması istendi.

Açıklamada ayrıca Katar'ın, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik tam desteği yinelenerek, Suriye halkının güvenlik, istikrar ve refah hedeflerinin yanında olduğu bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Katz'ın Suriye topraklarına yasa dışı bir şekilde girmesi, "Suriye'nin egemenliğine açıkça bir ihlal" olarak nitelendirildi.

"Suriye toprak bütünlüğüne yönelik ihlalin" kınandığı açıklamada, Katz'ın ayrıca uluslararası hukuku da açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Ürdün'ün, Arap ülkelerinin egemenliğini ihlal eden her türlü kışkırtıcı eylemi şiddetle reddettiği belirtilerek, şunlar aktarıldı:

"İsrail'in Suriye'deki güvenlik ve istikrarı hedef alan tüm eylemlerine son vermesi gerekir. İsrail'in bu eylemleri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın yükümlülüklerini ihlal ediyor."

Açıklamada, uluslararası toplumun da sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in kışkırtıcı eylemlerinin önüne geçmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Suriye sınırları içerisinde bulunan ve İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Hermon Dağı'ndaki İsrail ordusu askerlerini ziyaret etmiş ve burada işgali sürdüreceklerini söyleyerek Şam yönetimini tehdit etmişti.