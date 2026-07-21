Katar ve Ürdün'den Suudi Arabistan'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar ve Ürdün'den Suudi Arabistan'a Destek

21.07.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ve Ürdün, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik suçlamalarını kınadı ve dayanışma vurgusu yaptı.

Katar ve Ürdün, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a karşı abluka tehdidi ile "Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutma ve deniz seyrüseferini engellemekle" suçlayan açıklamalarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Husilerin askeri sözcüsü tarafından yapılan; kardeş Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutmakla itham eden asılsız suçlamalar ile seyrüsefer özgürlüğünü hedef alan tehditleri içeren açıklamaları" kınandığı belirtildi.

Doha yönetiminin bu açıklamaları kesin bir dille reddettiği, Suudi Arabistan ile dayanışma içerisinde olduğu, egemenliğini ve güvenliğini korumak, vatandaşları ile ülkesinde ikamet edenlerin emniyetini sağlamak amacıyla atacağı her türlü adımda Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığı vurgulandı.

Uluslararası topluma "Yemen'e ilişkin 2216 sayılı karar ile Kızıldeniz'de seyrüsefer hakları ve özgürlüğüne ilişkin 2722 sayılı karar başta olmak üzere ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının güvence altına alınması kapsamında sorumluluklarını yerine getirmesi" çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün deniz alanlarının statüsünü düzenleyen 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmış bir hak olduğu ifade edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Husilerin askeri sözcüsünün Suudi Arabistan'ı Yemen halkını abluka altında tutma ve deniz seyrüseferini engellemekle suçlayan açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Fuad Mecali'nin ifadelerine yer verilen açıklamada, Husilerin bu açıklamaları kesin bir dille reddedildi ve kardeş Suudi Arabistan'a destek mesajı verildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, Ürdün, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve Ürdün'den Suudi Arabistan'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:28:53. #7.13#
SON DAKİKA: Katar ve Ürdün'den Suudi Arabistan'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.