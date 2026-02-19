Katar ve Venezuela'dan Stratejik İşbirliği - Son Dakika
Katar ve Venezuela'dan Stratejik İşbirliği

19.02.2026 09:02
Katar Başbakanı Al Sani, Venezuela'da Delcy Rodriguez ile görüşerek ikili ilişkileri güçlendirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Venezuela ziyareti kapsamında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al Sani ile başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda "sağlam ve stratejik" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Al Sani'yi törenle karşılayan Rodriguez, "Bugün Miraflores'te Katar Başbakanı Al Sani'yi, ülkelerimiz arasında sağlam ve stratejik ikili ilişkileri daha da derinleştirmek amacıyla ağırladık. Bu görüşmede kapsamlı bir işbirliği yol haritasını gözden geçirdik ve her iki halk için yeni kalkınma ve karşılıklı fayda fırsatları yaratacak ortak bir gündemi ilerletme konusundaki irademizi yeniden teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek isteyen Rodriguez, Al Sani ile yaklaşık 2 saat baş başa görüştü.

Maduro'nun 3 Ocak'ta ABD tarafından alıkonulmasından 3 gün sonra Katar, Venezuela'da barışçıl ve acil bir çözüm için yürütülecek uluslararası çabalara katkı sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in hayatta olduğuna dair ilk bilgilerin alınmasına yardımcı olan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye 10 Ocak'ta teşekkür etmişti.

Kaynak: AA

Delcy Rodriguez, Dış Politika, Venezuela, Diplomasi, Güncel, Katar

