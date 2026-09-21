Katılımevim soruşturmasında 25 şüpheliye adli işlem başlatıldı, 15'i gözaltına alındı

SERMAYE piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin mal varlıkları donduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli denetleme raporu dosyaya girdi. Raporda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

15 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ

Gözaltına alınan şüphelilerin Berkan Gülen (Satış Müdürü), Celal Yarız (emekli), Furkan Baki (Bilgisayar teknisyeni), Halil İbrahim Ege (Muhasebe uzmanı), İlhan Aygün (İlhan İlaç AŞ yetkilisi), İsmail Ege (Kuassay AŞ yetkilisi), Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey (emekli), Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci (Vitrin kuyumcusu), Salih Can Bülbül (BSO şirket yetkilisi), Samet Çetinel (Satış elemanı/danışmanı), Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya (Yazılım destek uzmanı) olduğu belirtildi.

YÖNETİCİ VE YETKİLİLERİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Öte yandan soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldı.