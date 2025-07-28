Katsina'da Terörle Mücadelede 130 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda en az 130 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler karşısında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, eyalette güvenliğin yeniden tesis edilmesi yönünde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Muazu, 2023'te göreve başlayan Vali Dikko Umaru Radda'nın liderliğinde, o dönemde silahlı çetelerin tehdidi altında olan tüm 24 yerel yönetim bölgesinden birçoğunun bugün istikrara kavuştuğunun altını çizdi.

Bugüne kadar terörle mücadelede yürütülen operasyonlarda 100'den fazla yerel güvenlik görevlisi ile 30'dan fazla polis memurunun hayatını kaybettiğini aktaran Muazu, bu kişilerin sadece birer sayı olmadığını, başkalarının güvenliği için hayatlarını feda eden kahramanlar olduğunu vurguladı.

Muazu, eyalet hükümetinin, yaşamını yitiren güvenlik görevlilerinin ailelerine destek sağlamaya devam edeceğini, aynı zamanda mağdur vatandaşlar ve kurtarılan kişilere de yardımların sürdüğünü kaydetti.

Kamuoyunu birlik, dikkat ve işbirliği içinde olmaya çağıran Muazu, "Bu mücadele yalnızca hükümetin kazanabileceği bir savaş değildir. Sahte haberlerin ve korkunun, elde edilen ilerlemeleri gölgelemesine izin vermeyelim. Kahramanlarımızın fedakarlıkları, şüphe değil dayanışma ilhamı vermelidir." ifadelerini kullandı.