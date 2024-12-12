Kavak Apartmanı Davasında Karar Duruşması Yarın - Son Dakika
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Kavak Apartmanı Davasında Karar Duruşması Yarın

6 Şubat depremlerinde 26 kişinin hayatını kaybettiği Kavak Apartmanı davasında karara yaklaşılırken, kayıp yaşayan aileler adalet bekliyor. Duruşma öncesi Halil Okyay, yoksul ailelerin davadan vazgeçirildiğini iddia etti.

12.12.2024 13:35  Güncelleme: 13:36
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği Kavak Apartmanı davasında karar duruşması yarın görülecek. Duruşma öncesi Kavak Apartmanı'nda kuzenini, kuzeninin eşi ve onların iki çocuğunu kaybeden Halil Okyay, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Okyay, "26 insanın can verdiği binanın davasında servetlerini kullanarak çoğu yoksul aileyi kan parasıyla şikayetlerinden, davadan vazgeçirdiler" iddiasında bulundu. Okyay, "Depremin üzerinden 22 ay geçti, normale dönemedik. Ama artık en azından bir an önce adil olan cezanın verilmesini en azından bu davaların mental yorgunluğunu azaltacaktır" dedi.

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan Kavak Apartmanı da yıkıldı. İlk 3 katının üzerine çöken apartmanda 26 kişi yaşamını yitirdi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, dönemin AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen, Serdar Çelebi Köse, Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

"Şikayetlerinden vazgeçirdiler"

Kavak Apartmanı'nın karar duruşması yarın İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Karar duruşması öncesi Kavak Apartmanı'nda kuzeni, kuzeninin eşini ve onların iki çocuğunu kaybeden Halil Okyay, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Okyay, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Kavak Apartmanı davasında müteahhit ve avukat ordusunun siyasi bağlantıları karar vermeyi zor bir dava haline getiriyor. 26 insanın can verdiği binanın davasında yine servetlerini kullanarak çoğu yoksul aileyi 'kan parası' gibi yöntemlerle şikayetlerinden, davadan vazgeçirdiler.

Geçirdiğimiz 8 duruşmanın sonunda dava hala bir adım bile ilerlemezken sanıkların mahkemede duruşmadan duruşmaya değişen ifadeleriyle bir oyalama sürecinde olduğumuzu düşünüyoruz. Depremin üzerinden 22 ay geçti, normale dönemedik. Ama artık en azından bir an önce adil olan cezanın verilmesini en azından bu davaların mental yorgunluğunu azaltacaktır."

Öte yandan sanık Ökkeş Kavak, 6 Şubat depremlerinde 38 kişinin öldüğü Emek Apartmanı davasında da geçen hafta 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kavak'ın tutukluluk hali devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kavak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavak Apartmanı Davasında Karar Duruşması Yarın - Son Dakika

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