Kavak Belediyesi ile OMÜ'den kırsal kalkınma için teknoloji iş birliği - Son Dakika
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Kavak Belediyesi ile OMÜ'den kırsal kalkınma için teknoloji iş birliği

Kavak Belediyesi ile OMÜ\'den kırsal kalkınma için teknoloji iş birliği
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Samsun'un Kavak ilçesinde belediye, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve teknopark yetkilileri bir araya gelerek kırsal alanda uygulanabilecek projeleri değerlendirdi. Belediye Başkanı Şerif Ün, teknoloji ve yapay zeka destekli çözümlerle kırsal kalkınmayı güçlendirecek çalışmaları hayata geçireceklerini belirtti.

Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ile üniversite arasında kırsal alanda uygulanabilecek projelere ilişkin iş birliği yapılacak.

Samsun Teknopark Genel Müdürü Levent Tanrıverdi, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) Öğr. Gör. Dr. Sema Gül ile Kavak Yerel Eylem Grubu Proje Müdürü Ebru Akman'ın katımıyla belediyede toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Şerif Ün, üniversitelerde üretilen bilginin kırsal alana taşınarak, vatandaşların yaşamına doğrudan katkı sunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu anlayışla üniversite, sanayi ve yerel yönetim iş birliği kapsamında kırsal alanda uygulanabilecek çalışmaları değerlendirdikleri toplantının verimli geçtiğini vurgulayan Ün, şunları katdetti:

"Teknoloji ve yapay zeka destekli çözümler ile farkındalık faaliyetlerinin artırılması üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Kavak'ta kırsal kalkınmayı güçlendirecek, teknoloji ve akademik bilgiyi sahaya taşıyacak çalışmaları hayata geçirmek için iş birliklerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kavak Belediyesi ile OMÜ'den kırsal kalkınma için teknoloji iş birliği - Son Dakika

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