Samsun'un Kavak ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Berkay Uçar (22) idaresindeki 06 ABU 760 plakalı motosiklet, Saraçoğlu rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savrularak refüjdeki kanala düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öte yandan motosiklet sürücüsünün kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kavak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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