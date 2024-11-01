Kavak\'ta Okul Bahçeleri Temizleniyor

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Kavak Belediyesi ekipleri, okul bahçelerinde temizlik çalışması yürütüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların bahçelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim alabilmeleri için yabani otlar temizlenirken, tehlike oluşturabilecek uzun ağaç dalları da budanıyor.