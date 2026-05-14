Kavak\'ta TIR Kazası: İki Sürücü Yaralandı

SAMSUN'un Kavak ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan iki TIR'ın çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara yolu Kavak ilçesi Çakallı mevkisi 30'uncu kilometrede meydana geldi. Kavak'tan Samsun yönüne giden Yunus Emre Kaval (34) yönetimindeki 58 AHM 899 plakalı TIR, orta şeritte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeritte ilerleyen Halis Işık (50) idaresindeki 55 AJG 273 plakalı TIR'ın sol yanına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücülerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.