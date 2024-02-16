Kavak Yerel Eylem Grubu, ilçeyi hak ettiği yere getirmeyi amaçlıyor

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Kavak Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği Müdürü Ebru Akman, yaptıkları çalışmalarla ilçeyi hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Akman, yaptığı açıklamada, paydaş gruplarından Kaymakamlık, Belediye ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akılda birleşip ilçe adına sürdürülebilir yatırım projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Avantajlı konumlarını kullanarak Kavak'ı tarım, turizm, kültürel ve toplumsal kaynaklarıyla kendi kendine yetebilen ilçe konumundan iç ve dış piyasaya ürün gönderen konuma getirmeyi amaçladıklarını anlatan Akman, "Sanayi işletmelerinin sayısının günden güne artığı ilçemizde organize sanayi bölgemizin tercih ediliyor olmasından memnunuz. İnsan kaynakları eksiğimizi gidermenin yollarını arıyoruz." dedi

Kavaklı gençleri memleketlerine dönmeleri, ilçenin katma değeri yüksek ürün ve doğal kaynaklarını ön plana çıkartarak ülke ekonomisine kazandırmanın başlıca hedefleri arasında olduğunu dile getiren Akman, "Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yönetim otoritesince Kavak Yerel Eylem Grubu, Türkiye genelinde başarılı bulunan yedi eylem grubundan biri olarak IPARD III tanıtım toplantısına davet edildi. Kısa sürede ekonomik çevrelerde ilçemizi hak ettiği yere taşımak istiyoruz." diye konuştu.