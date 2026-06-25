Kavuncu'dan NATO Zirvesi Eleştirisi - Son Dakika
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Kavuncu'dan NATO Zirvesi Eleştirisi

Kavuncu\'dan NATO Zirvesi Eleştirisi
25.06.2026 02:14
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İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Ankara'da NATO Zirvesi için alınan önlemleri eleştirerek mağduriyetleri vurguladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi kapsamında alınan önlemleri ve yapılan hazırlıkları eleştirdi. Kavuncu, parkların kapatılması, yolların trafiğe kapatılması, protesto hakkının engellenmesi ve bazı basın kuruluşlarına akreditasyon verilmemesinin vatandaşlar açısından mağduriyet yarattığını ifade etti.

İYİ Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi kapsamında yapılan hazırlıklar ve alınan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirve için kısa sürede altyapı ve çevre düzenlemeleri yapıldığını, güzergahtaki binaların boyandığını, sahipsiz sokak hayvanlarının toplandığını, park ve yürüyüş alanlarının kapatıldığını belirtti.

Vatandaşlar açısından ise kötü muamele ve baskı uygulamalarının arttığını savunan Kavuncu, bazı parkların kullanımının yasaklandığını, işlek yolların kapatıldığını, protesto hakkının engellendiğini ve muhalif basın kuruluşlarına akreditasyon verilmediğini ifade etti.

Yabancı liderlerin güvenliği gerekçesiyle kentte alınan önlemleri eleştiren Kavuncu, "Kendileri Central Park'ta Amerikalılarla konuşurken, kendi halkından utandıkları için olsa gerek; yabancı liderlerin koşuları için parkları kapatıyorlar" dedi.

Kavuncu, söz konusu uygulamaların yabancı heyetlerin güvenlik taleplerinden kaynaklanması halinde bunun "ırkçılık ve üsttencilik" anlamına geleceğini, iktidarın kendi önlemleri olması halinde ise durumun ayrıca sorunlu olduğunu savundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Güvenlik, Politika, Güncel, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavuncu'dan NATO Zirvesi Eleştirisi - Son Dakika

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