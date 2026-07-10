Kaya'dan LGS Açıklaması: Eğitimde Eşitsizlikler Derinleşiyor - Son Dakika
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Kaya'dan LGS Açıklaması: Eğitimde Eşitsizlikler Derinleşiyor

10.07.2026 12:21
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CHP Genel Başkanı Yıldırım Kaya, LGS sonuçlarını eleştirerek eğitimde eşitliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Yıldırım Kaya, LGS sonuçlarının açıklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevcut sınav sistemi çocuklarımızı yarıştıran, kaygıyı büyüten ve eşitsizlikleri derinleştiren bir anlayışın ürünüdür. Başarısız olan çocuklarımız değil; eğitimde fırsat eşitliğini sağlayamayan, çocuklarımızı sınav maratonlarına mahküm eden anlayıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. LGS sonuçlarının, yeni umutların ve güzel başlangıçların kapısını aralamasını dileyen Kaya, "İstediği puanı alan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Beklediği sonucu alamayan çocuklarımız ise asla umutsuzluğa kapılmasın. Çünkü hiçbir sınav, hiçbir puan, hiçbir sonuç sizin değerinizi, yeteneğinizi ve geleceğinizi belirleyemez. Hayat, bir sınavdan çok daha büyüktür; bugün yaşadığınız hayal kırıklığı yarının başarılarına engel değildir" dedi.

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Kaya, "Bugün çocuklarınızı sonuçlarla değil, sevgilerinizle değerlendirin. Onlara her zamankinden daha sıkı sarılın. Çünkü çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey, koşulsuz sevgi ve güvendir" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın geleceği, hayalleri ve umutları birkaç saatlik bir sınava sığdırılamaz" diyen Kaya, "Mevcut sınav sistemi çocuklarımızı yarıştıran, kaygıyı büyüten ve eşitsizlikleri derinleştiren bir anlayışın ürünüdür" dedi."

Eğitim sistemindeki eşitsizliğe dikkati çeken Kaya, "Başarısız olan çocuklarımız değil; eğitimde fırsat eşitliğini sağlayamayan, çocuklarımızı sınav maratonlarına mahküm eden anlayıştır. Bizler, her çocuğun nitelikli, bilimsel, laik ve kamusal eğitime eşit koşullarda ulaşabildiği bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin en büyük gücü çocuklarımızdır ve hiçbir çocuğumuzu geride bırakmaya niyetimiz yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kaya'dan LGS Açıklaması: Eğitimde Eşitsizlikler Derinleşiyor - Son Dakika

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