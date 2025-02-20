Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kaya parçasının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki M.D'den bir süre haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, M.D'yi Taşlıdere mevkisinde kaya parçasının altında hareketsiz buldu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince hayatını kaybettiği tespit edilen M.D'nin cenazesi, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaya Parçasının Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?