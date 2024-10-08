Kayabağlar'da 1400 Öğrenciye Kırtasiye Desteği

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Siirt'in Kurtalan ilçesinin Kayabağlar beldesinde 1400 öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı.

Kayabağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas'ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmayla beldedeki öğrencileri kapsayan kırtasiye yardımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nas, göreve geldiği günden bu yana beldede ulaşımdan altyapıya, spordan eğitime kadar birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Eğitim yardımlarının devam edeceğini dile getiren Nas, şunları kaydetti:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı başında beldemizdeki tüm öğrencilere kırtasiye desteği sağlayarak ailelerimizin yükünü hafifletmeyi hedefledik. Sadece temizlik, altyapı ve ulaşım değil, aynı zamanda spor ve eğitim gibi her alanda beldemizi ileriye taşıyacak projeler yürütüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alması için çalışmaya devam edeceğiz."