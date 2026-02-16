Kayak Merkezinde Çığ Tatbikatı

KAYSERİ'de 2 bin 200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde, 171 personelin katılımı ile çığ tatbikatı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen çığ tatbikatına; Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis, sağlık, Kızılay, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Türkuaz Doğa Sporlarıve Arama Kurtarma Merkezi, Erciyes A.Ş. ve İHH'dan 171 personel katıldı. Tatbikatta senaryo gereği, 13 kişi kayak yaparken çığ altında kaldı. Çığ altından çıkan kişilerden birinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip ile kurtarma köpeği sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bölgede arama faaliyetlerine başladı. Yerleri tespit edilen 13 kişiden 2'si ölü, 11'i yaralı olarak karın altından çıkarıldı. Yaralı 11 kişi, AFAD'a ait amfibik araçlarla ambulanslara götürüldü. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat başarıyla tamamlandı.

'KAYSERİ'MİZE YAKIŞIR BİR TATBİKAT YAPTIK'

Tatbikat sonrası açıklamada bulunan Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, "Valimizin emri ile Kayseri olarak her türlü afete karşı hem kapasitemizi artırmak hem de sahadaki tecrübe ve deneyimlerimizi artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bugün tüm paydaşlarımızla birlikte 17 kurum ve 171 personelimizle bir çığ tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikatın ilkini geçen sene geniş kapsamlı olarak gerçekleştirmiştik. Bu sene de ikincisini gerçekleştiriyoruz. AFAD Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyemiz, Erciyes A.Ş.'miz, emniyet, jandarma ve arama kurtarma başta olmak üzere tüm arama kurtarma ekiplerimizle Kayseri'mize yakışır güzel bir tatbikat icra ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz koordinasyon çadırımıza da tüm teknik teçhizatı sahada kullanmak suretiyle; termal görüntülü dronlar ve aksiyon kameralar, telsizler aracılığıyla sahadan anlık görüntü ve bilgiyi alarak tüm arkadaşlarımızla birlikte buradan tatbikatımızın koordinasyonunu gerçekleştirdik. Güzel ve öngördüğümüz şekilde, Kayseri'mize yakışır bir tatbikat yaptık" diye konuştu.

'EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise "Bugün Erciyes'te ilimiz için arama kurtarma faaliyetlerine katılacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve AFAD gönüllülerimizle birlikte çığ tatbikatı icra ediyoruz. Bu tatbikatın bizim için önemi geniş çaplı bir şekilde bütün kabiliyetimizi ortaya koyabilmek ve kurumlar arasındaki koordinasyonu üst seviyeye çıkartabilmek. Çığ afetindeki en büyük etkenlerden bir tanesi; çok hızlı bir şekilde vakaya ulaşmak, onların hayatta kalabilme süresi bizim için kıymetli ve daha da fazla süre hayatta tutacak çünkü. Arama kurtarma faaliyetinde ufacık bir aksaklığa mahal vermememiz gerekiyor. Bu yöndeki kapasite arttırma çalışmalarımıza sürekli olarak eğitimlerimizle devam ediyoruz. Çığ altında kalan 13 vatandaşa ulaşmak üzere bir senaryo üzerinden yola çıktık ve buradaki 13 kişiye ulaşırken de devletin her türlü imkanını da kullanmak istedik" dedi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile Türkiye'nin en modern ve en geniş kayak merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,