Kayalıktan Düşen Yürüyüşçü Kurtarıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.
Tekkale köyünde arkadaşıyla doğa yürüyüşü yapan Mevlüt K. (43) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopter de bölgeye intikal ettirildi.
Bacağının kırıldığı tespit edilen Mevlüt K. ile arkadaşı mahsur kaldıkları yerden helikoptere alındı.
Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
