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Kayapınar Belediyesi Sportif Faaliyetler Kulübü kız voleybol takımı ilk maçında galibiyet aldı - Son Dakika
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Kayapınar Belediyesi Sportif Faaliyetler Kulübü kız voleybol takımı ilk maçında galibiyet aldı

Kayapınar Belediyesi bünyesinde kurulan Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kız voleybol takımı, Diyarbakır Voleybol Yıldız Kızlar Ligi'ndeki ilk maçında Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi kız voleybol takımını 3-2 mağlup etti.

Kayapınar Belediyesi Sportif Faaliyetler Kulübü kız voleybol takımı ilk maçında galibiyet aldı
04.01.2024 - 14:56,
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Kayapınar Belediyesi Sportif Faaliyetler Kulübü kız voleybol takımı, çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Belediyesi bünyesinde kurulan Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kız voleybol takımı, Diyarbakır Voleybol Yıldız Kızlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

Takım, karşılaştığı Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi kız voleybol takımı karşısında 3-2 galip geldi.

Kaynak: AA
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