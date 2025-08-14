Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk fındık bahçesinde bulundu.
Günören Mahallesi'nde evinden ayrılan A.A'nın (13) dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin 5 saatlik arama çalışması sonrası çocuk evinden 10 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde bulundu.
Jandarma personelinin ambulansa götürdüğü çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?