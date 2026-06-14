Kaybolan 17 Yaşındaki Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaybolan 17 Yaşındaki Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kaybolan 17 Yaşındaki Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
14.06.2026 17:14
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Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan çoban Okan Koç'u bulmak için ekipler arama yapıyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

Pirali Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un (17) bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp, dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, 103 kişiyle yürütülüyor.

Pirali Mahallesi kırsalında 10 Haziran'da hayvanlarını otlatan çoban Okan Koç'un kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Okan Koç, Erzurum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan 17 Yaşındaki Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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