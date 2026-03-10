Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuk Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuk Bulundu
10.03.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de hastanede kaybolan 5 yaşındaki İbrahim, 1 km uzaklıkta bulundu ve sağlığı iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hastanede babanın tedavi olduğu sırada yanından ayrılan ve 5 yaşındaki çocuk kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, çocuğu hastaneden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu.

Olay, İnegöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan E. (40), rahatsızlığı nedeniyle oğlu İbrahim E. ile birlikte hastaneye geldi. Babanın tedavi olduğu sırada hastaneden çıkan çocuk bir süre sonra kayboldu. Oğluna ulaşamayan baba durumu hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler hastane ve çevresinde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu İbrahim E., hastaneden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk hastaneye getirilerek babasına teslim edildi. Oğluna kavuşan baba büyük sevinç yaşarken, çocuğu bulan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Bursa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuk Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:41
Bayram öncesi havalara uçacaklar Fenerbahçe’den çalışanlarına dev promosyon
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
09:59
Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:01:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuk Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.