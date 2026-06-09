Kaybolan Adam Bahçede Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Adam Bahçede Bulundu

Kaybolan Adam Bahçede Bulundu
09.06.2026 12:11
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Yayladağı'nda tarla için çıkan Durdu Çelik, evine 5 metre mesafede baygın halde bulundu.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde tarlaya gidiyorum deyip evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Durdu Çelik (57), evine 5 metre mesafede bahçede baygın halde bulundu.

Yayladağı ilçesinin Bezge Mahallesi'nde oturan Durdu Çelik, dün Sufanda mevkisindeki tarlasına gitmek için evden ayrıldı. Çelik'ten uzun süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler geniş bir alanda arama yaptı. Yaklaşık 15 saat sonra Çelik, evine yaklaşık 5 metre uzaklıktaki bahçede baygın halde bulundu. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Çelik'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yayladağı, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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