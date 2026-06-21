Kaybolan Alzheimer Hastası 6 Saatte Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Alzheimer Hastası 6 Saatte Bulundu

Kaybolan Alzheimer Hastası 6 Saatte Bulundu
21.06.2026 11:53
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Yalova'da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, AFAD ekiplerinin termal dron destekli çalışma ile 6 saat sonra sağ olarak bulundu.

Çınarcık ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası kadının dün akşam saatlerinden itibaren evine dönmemesi sonrası ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar sonrası AFAD arama ve kurtarma ekipleri, termal dron desteğiyle bölgede çalışma başlattı. Arama çalışmalarına ayrıca 5 sivil toplum kuruluşuna bağlı ekipler de katıldı. 6 saat süren çalışmalar sonucunda, termal dronla çalılıkta şüpheli bir ısı kaynağı tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaptıkları kontrolde kayıp kadını sağ olarak buldu. AFAD, emniyet, jandarma ve sivil toplum kuruluşu ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer yandan arama çalışmaları, dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yalova, Yaşam, AFAD, Son Dakika

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