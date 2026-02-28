Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası Ahmet Erdem (71) gece saatlerinde ormanda bulundu.

Yeşilöz Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Ahmet Erdem, dün öğle saatlerinde kayboldu. Erdem'den haber almayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD, İHH arama kurtarma ve AKUT'tan oluşan 70 kişilik ekip Erdem'i bulmak için çalışma başlattı. Ekipler Erdem'i saat 01.00 sıralarında ormanlık alanda buldu. Sedyeyle taşınan Erdem, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu ve çalılardan dolayı yüzünde çiziklerin bulunduğu öğrenildi.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,