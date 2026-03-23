Kaybolan Dağcı İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

23.03.2026 13:53
Manisa'da kaybolan dağcı Umut Tanrıkulu için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dağlık alanda kaybolan amatör dağcıyı arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Burhan Mahallesi civarında önceki akşam kaybolan Umut Tanrıkulu'nun (53) bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma faaliyetlerine Manisa, İzmir, Uşak ve Balıkesir illerinden gelen AFAD ekipleri, jandarma ve gönüllü vatandaşlar katılıyor.

Aramalarda dron da kullanılıyor.

Burhan Mahallesi civarında 21 Mart'ta kamp kurarak tırmanışa başlayan Tanrıkulu, 112 Acil Çağrı Merkezine olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolduğunu bildirerek yardım istemiş, ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma, dağcıya ait bazı kamp malzemelerini bulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Manisa, Doğa, Son Dakika

