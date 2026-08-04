Kaybolan Genç için Gıyabi Cenaze Namazı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Çayına düşerek kaybolan ve 69 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamayan İlker Parlak (21) için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Olay, 28 Mayıs'ta Erek Mahallesi Kelkit Çayı kıyısında meydana geldi. Amca çocukları Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak, 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile çay kenarındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan 4 kişi, elektrikli bisiklet ile çaya düştü. Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, İlker Parlak ile Oğuz Kale suda kayboldu. Kayıp iki kişi için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının 7'nci gününde Kale köyü Boğazkesen mevkisinde Oğuz Kale'nin, ağaçlara takılı halde cansız bedeni bulundu. Kale, 4 Haziran'da toprağa verildi.

İlker Parlak için ise 32 gün boyunca AFAD koordinesinde, arama çalışmaları devam etti. Polis dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, dronlar, sonar cihazları ve jandarma kadavra köpeği tarafından yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Destek amacıyla gelen ekiplerin ayrılmasının ardından arama çalışmalarına Tokat AFAD ekipleri tarafından devam edildi. 5 gün önce İlker Parlak'ın bulunması için Kelkit Çayı'nda yeniden kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Bu arama çalışmalarından da sonuç alınamadı.

69 gün önce kaybolan İlker Parlak için bugün evinin önünde gıyabi cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Bekir Ertürk tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına İlker Parlak'ın babası Ayhan Parlak (49), annesi Şehri Parlak ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından evinin önünde mevlit okutuldu.