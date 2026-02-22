Kaybolan Kadın Keçiler İçin Dağa Gitti - Son Dakika
Kaybolan Kadın Keçiler İçin Dağa Gitti

22.02.2026 14:19
Antalya'da kaybolan Ayşe Şahin, 24 saat sonra kayalıklar arasında bulundu, sağlık durumu iyi.

'AKLI HALA KEÇİLERDE'

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkıp kaybolan ve yaklaşık 24 saat sonra kayalıkta sıkıştığı yarıkta sağ bulunan Ayşe Şahin, Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Ayşe Şahin'in oğlu Süleyman Şahin, "Dün sabah keçilerine bakmaya dağa gidiyordu. Evde kimsenin keçilere bakmaya gittiğinden haberi yoktu. Amcasının kızı engel olmaya çalışıyor 'Sen bu yaşta dağa gitme' diyor. Ama annem 'Keçiler zarar görmesin' diye bakmaya gidiyor. Akşam abimin annemin hala gelmediğinden haberi oluyor. Akşam aramaya çıktık bulamadık. Sabah arama çalışmalarında jandarma komando arkadaşın birisi 'Turuncu muydu teyzenin giydiği kıyafet' diye sordu, kıyafetinin bir parçası çalıya takılmış. Ayşe teyze diye seslendi. Kayalıkların içerisinde sıkışmış bir şekilde bulduk. Sağ olsun arama çalışmalarındaki ekipler, komşular ve köylüler hep birlikte kurtarmayı yaptılar sağ olsunlar. Öğle saatlerinde oraya düştüyse hemen hemen orada 1 gün kalmış. Şu an sağlık durumu çok iyi, bilinci çok güzel. Ama ayak bileğinde biraz şişlik var. Durumuna bakacaklar, umarım kırık yoktur. Annemle konuştuk. İlk başta 'Ben böyleyim' dedi, güldü. Esprili bir şekilde güler misin ağlar mısın misali. Duruma baktım acı bir durum ama bizi güldürdü. Amcaoğlunu gördü 'Sen mi götürdün benim keçilerimi' dedi. Aklı hala keçilerde. Böyle keçi hastalığı var o yaşta" dedi.

Kaynak: DHA

