Kaybolan Peyzaj Mimarı Ece Gürel Bulundu

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(İSTANBUL) - İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları kapsamında sağ bulundu.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmaların 4'üncü gününde sonuca ulaşıldı. Gürel, sağ bulundu. Gürel, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Gürel'in durumuna ilişkin, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36), 06.03.2025 günü saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Gece gündüz arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm kurum ve kuruluşlara, gönüllülere çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.