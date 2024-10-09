Kaybolan Zihinsel Engelli 8 Gün Sonra Bulundu

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Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, 8 gün sonra jandarma ekiplerince bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mollaahmet Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ş.K'nin (45), ailesi tarafından 7 Ekim'de bir haftadır kayıp olduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlattı.

Ekipler, Ş.K'nin geçmiş olabileceği güzergah üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Sosyal medya üzerinden verilen kayıp ilanlarına vatandaşlar tarafından görüldüğü yer ile ilgili yapılan yorumları da dikkate alan jandarma ekipleri, Ş.K'nin kent merkezinde olabileceğini değerlendirdi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, kayıp Ş.K'yi kent merkezinde bularak ailesine teslim etti.