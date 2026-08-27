Kayıp Alzheimer Hastası Dere Yatağında Bulundu
Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası Behçet B, dere yatağında bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası, dere yatağında bulundu.
1200 Evler Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden 2 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası Behçet B'yi (62) bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
AFAD, polis, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının karadan, havadan ve iz takip köpekleriyle gerçekleştirdiği çalışmalarda Behçet B'nin yeri bugün tespit edildi.
Dere yatağına yuvarlandığı belirlenen Behçet B, ekiplerce kurtarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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