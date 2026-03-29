Kayıp Avcı Baygın Bulundu - Son Dakika
Kayıp Avcı Baygın Bulundu

Kayıp Avcı Baygın Bulundu
29.03.2026 14:12
Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan A.İ. ormanda baygın halde bulundu, tedavi altına alındı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, ava gitmek için evden çıkan ve geri dönmeyen A.İ. (57), ekipler tarafından 1 gün sonra ormanda baygın halde bulundu.

Gerede ilçesine bağlı Davutbeyli köyü Kandak Mahallesi'nde, dün saat 08.00 sıralarında avlanmak için evinden ayrılan A.İ. geri dönmedi. Ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Jandarma komandolar, JAK timleri, asayiş ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kayıp A.İ. için arama çalışması başlattı. A.İ. bugün saat 11.30 sıralarında köye yaklaşık 3 kilometre mesafede ormanda baygın halde bulundu. Bir jandarma personeli kamuflajını, ısınması için A.İ.'nin üstüne örttü. Jandarma ekipleri tarafından köye getirilen A.İ., sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Avcı Baygın Bulundu - Son Dakika

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

13:40
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı Hastaneye kaldırıldı
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
13:04
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
12:11
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı
Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
SON DAKİKA: Kayıp Avcı Baygın Bulundu - Son Dakika
