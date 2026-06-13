Kayıp Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayıp Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kayıp Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
13.06.2026 14:43
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Erzurum Horasan'da kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'u bulmak için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

Pirali Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp, dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, toplam 103 personelle yürütülüyor.

Öte yandan, bölgeye gelerek çalışmaları takip eden Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı, Koç'un ailesiyle görüştü.

Kayıp çobanın babası İbrahim Koç, AA muhabirine, oğlunun olay günü hayvan otlatmak için yeğeniyle bölgeye gittiğini söyledi.

Oğlunun suya girip girmediğinin kesin olarak bilinmediğini belirten Koç, "Yeğenim beni arayarak Okan'ı göremediğini söyledi. O andan itibaren büyük bir endişe yaşamaya başladık." dedi.

Koç, ekiplerin bölgede çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "AFAD, jandarma ve diğer ekipler günlerdir aralıksız çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun. Tek isteğim ekip sayılarının daha da artırılması ve oğlumun bir an önce bulunması. Sağ ya da vefat etmiş şekilde oğluma kavuşmak istiyorum. Bir baba olarak tek isteğim budur." diye konuştu.

Çobanın kuzeni Mikail Koç ise hayvanları otlattıktan sonra Okan ile su kenarında yemek yediklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yemekten sonra Okan sıcak olduğunu söyleyerek suya gitti. Suya giderken ön tarafta küçük bir tümsek vardı, Okan'ı o noktayı geçtikten sonra göremedim. Biraz sonra geleceğini söylemişti ama aradan bir süre geçtikten sonra ses duydum ancak kısa süre sonra ses kesildi. Bunun üzerine çevreyi kontrol ettim fakat Okan'ı bulamadım. Bir süre kendi imkanlarımla aradım. Sonra dayımı arayıp bilgi verdim. İhbarın ardından ekipler kısa sürede bölgeye geldi ve arama çalışmalarına başladı."

Pirali Mahallesi kırsalında 10 Haziran'da hayvanlarını otlatan çoban Okan Koç'un kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Okan Koç, Erzurum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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