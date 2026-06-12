Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektörüne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

13 TAVUK FİRMASINA DENETİM KAYYUMU

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında milletin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 13 şirkete denetim kayyumu atandığını ifade etti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Kayyum kararıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikâyetler, vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbar ve başvurular ile temel gıda ürünlerine erişim ve fiyat istikrarına yönelik hassasiyetler dikkate alınarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup soruşturma kapsamında; beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar birlikte değerlendirilmiş, bu kapsamda 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyımlığı tedbiri uygulanmıştır.

"HERHANGİ BİR EL KOYMA KARARI BULUNMAMAKTADIR"

Kamuoyunda konuya ilişkin oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından özellikle belirtmek gerekir ki; denetim kayyımlığı tedbiri, şirketlere el konulması veya şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmemektedir. Soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmamaktadır.

Denetim kayyımlığı; mevcut şirket yönetimlerinin yerine geçilmesi değil, şirketlerin karar, işlem, ticari faaliyet ve finansal süreçlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen resmi denetim mekanizması aracılığıyla hukuka uygunluk yönünden izlenmesidir. Bu tedbirin amacı, üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçmek, beyaz et arzının kesintisiz devamını sağlamak ve piyasada vatandaşlarımız aleyhine sonuç doğurabilecek stokçuluk, satıştan kaçınma, suni fiyat artışı veya rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesine katkı sunmaktır.

Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının ve temel gıda ürünlerine erişimde kamu yararının korunması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Denetim kayyumu atanan şirketler şöyle:

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi

Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi

Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi

Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gedik)

32 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yürütülen soruşturmada, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Operasyonun, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil ve makul koşullarda ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Operasyona ilişkin şüpheli listesi şöyle:

Tolga Gündüz – Banvit CEO

Emre Karabatak – Banvit Muh. Müd.

Levent Aytimur – Banvit Finans Yön.

Mustafa Fahrettin Aksoy – Akpiliç Yön. Kur. Başkanı

Bahattin Bak – Bakpiliç Şirket Ortağı

Seyfi Sedat Demirci – Bakpiliç Muh. Müd.

Galip Yeşilbaş – Aspiliç Yön. Kur. Başkanı

Arif Yakup Kaplan – Aspiliç Genel Md. Yrd.

Onur Özkul – Bupiliç Yön. Kurulu Üyesi

Mustafa Baramuk – Bupiliç Finansman Yönt.

Hüseyin Durmaz – Bupiliç Muhs. Müd.

Mehmet Aydın – Erpiliç Müdür Yardımcısı

Musa Erkal – Erpiliç Muh. Müd.

Mustafa Ericek – Erpiliç Yön. Kur. Bşk. V.

Nihat Özbey – Gedik Pazarlama Müdürü

Hüsniye Kara – Gedik Finansman Yönt.

Özer Usta – Hastavuk Genel Müdür

Özgür Yılmaz – Hastavuk Yönt. Başk. V.

Özer Matlı – Keskinoğlu Yön. Kur. Üyesi

Pınar Kap – Keskinoğlu Muh. Müd.

Başak Kılıç – Şenpiliç Muh. Müd.

Zeynep Çiçek – Şenpiliç Finansman Yön.

Batuhan Tiryakioğlu – Orvital Yön. Kur. Başkanı

Özkan Gültekin – Orvital Yönetici

İsmail Hakkı Aydın – Aypi Yön. Kur. Üyesi

Ergun Abalıoğlu – Lezita Yön. Kur. Üye

Muammer Harmancı – Lezita Genel Md. Yrd.

Musa Örsan Dursun – Lezita Finansman Yönt.

DENETİM KAYYUMU NEDİR?

Denetim kayyumu; devam eden bir adli soruşturma sürecinde şirket yönetimini tamamen devralmak yerine, mevcut yönetimin aldığı kararları, ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri hukuka uygunluk açısından adım adım incelemekle görevlendirilen mahkeme atamalı resmi bir denetçidir. Bu atamanın tüketici lehine en büyük faydası, soruşturma altındaki şirketlerin üretim ve tedarik süreçlerinin sekteye uğramasını engelleyerek piyasada ürün kıtlığı yaşanmasının önüne geçmesidir. Aynı zamanda bu sıkı denetim sayesinde; söz konusu şirketlerin stokçuluk yapması, malları satıştan kaçırması veya aralarında anlaşıp kartel oluşturarak suni fiyat artışlarına gitmesi engellenir; böylece vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz, adil ve şeffaf fiyatlarla ulaşması yasal güvence altına alınmış olur.