Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan çoban, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Demirköy ilçesinde hayvanları otlatmak için ormanlık alana salan N.Ş'den (59) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekiplerinin 20 saatlik çalışması sonucu N.Ş. ormanlık alanda bulundu.
N.Ş. sağlık kontrolü için Demirköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kayıp Çoban Ormanda Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?