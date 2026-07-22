Kayıp Döndü Karaçoban İçin Yeni Umut

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 24 yıl önce 16 yaşında evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Döndü Karaçoban'ın ablası Eşe Akdoğan, "Kardeşimin ölü ya da sağ olduğunu bilmiyoruz. Dosyanın yeniden açılarak kardeşimin akıbetinin ortaya çıkartılmasını umut ediyoruz" dedi.

İlçenin Köselerli Mahallesi'nde oturan Döndü Karaçoban, 2002 yılında evden çocuk yaşta ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp başvurusu yapılan Karaçoban'ın bulunması için bir süre yapılan arama çalışmaları, bir ize rastlanmayınca sonlandırıldı. Faili meçhul ve şüpheli dosyaların tekrar ele alınması, Karaçoban ailesine umut verdi.

'DOSYAYI ÇÖZECEĞİNE İNANCIM TAM'

Döndü Karaçoban'ın ailesi, dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yeniden değerlendirmeye alınmasını istedi. Karaçoban'ın ağabeyi Osman Karaçoban, "Adalet Bakanımız bize kardeşimizin akıbeti ile ilgili umut olmuştur. Bu dosyayı çözeceğine inancım tam, kendilerine güveniyoruz" dedi.

O günden bu yana kız kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını belirten abla Eşe Akdoğan ise "Kardeşimin ölü ya da sağ olduğunu bilmiyoruz. Dosyanın yeniden açılarak kardeşimin akıbetinin ortaya çıkartılmasını umut ediyoruz" diye konuştu.