Kayıp Ebru Koyuncu'nun Cinayeti İtiraf Edildi

24.02.2026 20:09
Eski enişte Ufuk Köse, Ebru Koyuncu'yu öldürdüğünü itiraf etti, kemik parçaları bulundu.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olan o dönem 17 yaşında olan Ebru Koyuncu (34) ile ilgili yürütülen soruşturmada eski enişte Ufuk Köse (55) cinayeti itiraf etti. Köse'nin tarif ettiği bölgede yapılan kazı çalışmasında kafatası ile kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili koyuncunun ablası F.K., eski eniştesi Ufuk Köse ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde oturan Münevver Koyuncu (60), 1 Ekim 2025 günü saat 21.00 sıralarında jandarmaya başvurarak kızı Ebru Koyuncu'nun 2009 yılı Aralık ayında evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını bildirdi. Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, Ebru Koyuncu'nun eski eniştesi Ufuk Köse ile yaklaşık 3 yıl süren yasak ilişki yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu belirlendi.

ABLASI VE ESKİ ENİŞTESİYLE BİRLİKTE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçleri aile içinde cinayet işlenmiş olabileceği ihtimalini değerlendirerek soruşturmada gizlilik kararı alındı. Tanık beyanları ve saha çalışmaları sonucunda Ebru Koyuncu'nun ablası F.K., eski eniştesi Ufuk Köse ile üvey kardeşleri M.K. ve A.K. tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik makul şüphe oluştu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla; Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan F.K., İzmir'de bulunan Ufuk Köse ve M.K. ile Manisa'da bulunan A.K., 23 Şubat'ta Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, GÖSTERDİĞİ BÖLGEDE KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Şüphelilerle yapılan sorgulamada Ufuk Köse, Ebru Koyuncu'yu öldürdüğünü itiraf ederek, cesedin yerini gösterebileceğini söyledi. Bunun üzerine 24 Şubat 2026 tarihinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kemalpaşa Olay Yeri İnceleme Timi eşliğinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ne gidildi. Ufuk Köse'nin yer göstermesi üzerine bir bahçede saat 11.30'dan itibaren başlatılan arama ve kazı çalışmasında, 2009 yılından bu yana kayıp olan Ebru Koyuncu'ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik ve kafatası parçası bulundu. Ele geçirilen kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda şüpheliler F.K., Ufuk Köse, M.K. ve A.K.'nin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

