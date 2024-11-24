Kayıp Genç Nissibi Köprüsü\'nde Bulundu

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Adıyaman'da 19 gündür haber alınamayan gencin Nissibi Köprüsü altında cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'dan 5 Kasım'da memleketi Adıyaman'a otobüsle gelen ve 6 Kasım'dan beri haber alınamayan Mahmut Gazi Çiğdem'i (27) arama çalışmaları devam etti.

Bölgede inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çevre illerden desteğe gelen Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Nissibi Köprüsü altında Fırat Nehri sularında row cihazıyla yapılan aramada Çiğdem'in cesedini buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp ihbarında bulunulan Mahmut Gazi Çiğdem'in, güvenlik kameralarında Nissibi Köprüsü yakınlarına geldiği ve köprüde yürüdüğü görülmüş, Çiğdem'in suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar başlatılmıştı.