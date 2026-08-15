Kayıp Gülizar Aydın'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Gülizar Aydın'ın Cesedi Bulundu

Kayıp Gülizar Aydın\'ın Cesedi Bulundu
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2012’de kaybolan Gülizar Aydın’ın cesedi DNA testleriyle kimliği tespit edildi, eşi tutuklandı.

MUĞLA'ın Milas ilçesini Aydın'a bağlayan kara yolu üzerinde 2012 yılında parçalanmış halde bulunan cesedin, yapılan DNA incelemesi sonucu kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a (55) ait olduğu ortaya çıktı. Cinayeti işlediği şüphesiyle gözaltına alınan Aydın'ın eşi Selami Aydın, tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi'nde yaşayan, Gülizar Aydın, 2 Aralık 2012 tarihinde kayboldu. Aydın, oğlu Burak Zülam'ın 31 Ekim 2017'de polise yaptığı müracaatın ardından kayıp olarak aranmaya başlandı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Gülizar Aydın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada, Gülizar Aydın'ın yaşadığına ilişkin herhangi bir bulgu elde edilemedi. Bunun üzerine Aydın'ın öldürülmüş olabileceği değerlendirilip, çalışmalar cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştırıldı.

KİMLİĞİ BELİRSİZ CESETLER İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında çevre illerde bulunan ve kimlik tespiti yapılamayan cesetlere ilişkin kayıtlar incelendi. Gülizar Aydın'ın kaybolduğu gün, Muğla'nın Milas ile Aydın'ın Söke ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde parçalanmış bir kadın cesedinin bulunduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Gülizar Aydın'ın eşi Selami Aydın'ın eşinin kaybolmasının ardından Aydın'dan ayrıldığı, yaklaşık 14 yıl boyunca farklı illerde yaşadığı, eşi hakkında kayıp müracaatında bulunmadığı ve ailesiyle irtibatını kestiği tespit edildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Selami Aydın'ın olay dönemine ilişkin baz kayıtları, HTS verileri, araç hareketleri ve tanık beyanları ayrıntılı şekilde analiz edildi. Teknik incelemelerde Selami Aydın'ın, olay tarihinde kadın cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi.

DNA'LAR EŞLEŞTİ

Toplanan deliller doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen Selami Aydın, 11 Haziran 2026'da İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Selami Aydın, 12 Haziran 2026'da çıkarıldığı mahkeme tarafından Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmadaki belirsizliğin giderilmesi amacıyla 15 Haziran 2026'da İzmir Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi. Gülizar Aydın'ın annesi ve oğlu Burak Zülam'dan alınan kan örnekleri ile 2012 yılında bulunan kadın cesedinden alınan DNA örnekleri eşleşti.

Kaynak: DHA

Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Gülizar Aydın'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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