Kayıp Hayrettin Ersoy\'un Cansız Bedeni Bulundu

KIRŞEHİR'de 4 gündür kayıp olarak aranan Hayrettin Ersoy'un (63), Çiçekdağı ilçesi ile Yozgat'ın Yerköy ilçesi arasındaki ormanda cansız bedeni bulundu.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde oturan Hayrettin Ersoy'dan 9 Ağustos'tan itibaren haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan incelemede Ersoy'un cep telefonu sinyalinin Yozgat'ın Yerköy ilçesi sınırlarında olduğu belirlendi. Bunun üzerine Yerköy ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlıkları koordineli şekilde bölgede arama çalışması başlattı. 4 gün süren arama çalışmalarının ardından Ersoy'un cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Ersoy'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.