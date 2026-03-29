Kayıp Hilmi Dinga Derede Bulundu

29.03.2026 22:21
66 yaşındaki Hilmi Dinga, motosikletiyle dereye düştü ve yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde dün kayıp ihbarı yapılan kişi derede ölü bulundu.

Sarıyurt Mahallesi'nde dün tarlasına gitmek için evinden ayrılan ve haber alınamayan 66 yaşındaki Hilmi Dinga'ya ulaşamayan oğlu Habil Dinga durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmaları esnasında Habil Dinga, babasının cansız bedeni ve bindiği motosikleti Derebaşı Deresinde buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hilmi Dinga'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hilmi Dinga'nın aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, dereye düştüğü değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

