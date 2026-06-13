Kayıp K.B. Bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde haber alınamayan kişi bulundu.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyü TOKİ Konutları'nda yaşayan K.B'nin (35) dün akşam eve dönmemesi üzerine ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda K.B, JAK ekiplerince arazide bulundu. K.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.