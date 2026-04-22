Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Bulundu

Bolu'da evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişi, ormanlık alanda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kocaeli'de yaşayan H.K'nin, babası M.K'den haber alamadığı yönündeki ihbarı üzerine önceki gün Mudurnu ilçesinde arama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT), istihbarat unsurları ile itfaiye, sağlık ekipleri ve AFAD ekiplerinin katıldığı ifade edilen açıklamada, kayıp kişinin kullandığı kiralık aracın Taşkesti beldesi Ilıca mevkinde park halinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, bölgede yoğunlaştırılan çalışmalar neticesinde JAK timlerinin ormanlık alanda M.K'yi sağ olarak bulduğu belirtilerek, kişinin UMKE ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.