Kayıp Ömer Doğancıoğlu için 6 gündür arama çalışmaları sürüyor

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için 6 gündür çalışma yürütülüyor.

Yazıhisar köyündeki evinden 7 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için yürütülen arama çalışması sürüyor.

Arama çalışmasına Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri katılıyor.

Ekipler, bölgedeki ormanlık alanlar, dere yatakları ve köy çevresinde çalışma yürütüyor.

Arama çalışmalarının 6'ncı gününde de Doğancıoğlu ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadı.