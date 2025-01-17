Kayıp Samet Şeker'in Ölümünde Soruşturma Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayıp Samet Şeker'in Ölümünde Soruşturma Devam Ediyor

Çorum'da kaybolan Samet Şeker'in ölümüyle ilgili soruşturma eksiksiz sürüyor.

17.01.2025 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da yaklaşık 4 ay önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Samet Şeker'in şarampole yuvarlanmış otomobilin içinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmanın eksiksiz şekilde devam ettiği bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül 2024'te meydana gelen olayla ilgili son günlerde bazı basın organlarında kamuoyunu yanıltıcı haberler yapıldığı ifade edildi.

Samet Şeker hakkında 22 Eylül'de kayıp ihbarı yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal hazırlık soruşturması başlatılmış, 26 Eylül 2024'te Samet Şeker merkeze 35 kilometre mesafede şarampole yuvarlanmış araç içinde ölü bulunmuştu. Olayın aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme, otopsi çalışmaları ivedilikle yapılmış, yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan rapor istenilmiş, bilirkişi çalışmaları yapılmış, soruşturma işlemleri eksiksiz bir şekilde devam etmiştir. Soruşturma dosyasının tekamül etmesi ile en kısa sürede gereğinin yapılacağı, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Çorum'da Samet Şeker, hakkında 22 Eylül 2024'te kayıp ihbarı yapıldıktan 4 gün sonra Çorum- İskilip kara yolu kenarında şarampole devrilen otomobilinde ölü bulunmuştu. Ailesinin Şeker'in öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Samet Şeker'in Ölümünde Soruşturma Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:08:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp Samet Şeker'in Ölümünde Soruşturma Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.