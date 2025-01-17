Kayıp Samet Şeker'in Ölümünde Soruşturma Devam Ediyor

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Çorum'da yaklaşık 4 ay önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Samet Şeker'in şarampole yuvarlanmış otomobilin içinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmanın eksiksiz şekilde devam ettiği bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül 2024'te meydana gelen olayla ilgili son günlerde bazı basın organlarında kamuoyunu yanıltıcı haberler yapıldığı ifade edildi.

Samet Şeker hakkında 22 Eylül'de kayıp ihbarı yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal hazırlık soruşturması başlatılmış, 26 Eylül 2024'te Samet Şeker merkeze 35 kilometre mesafede şarampole yuvarlanmış araç içinde ölü bulunmuştu. Olayın aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme, otopsi çalışmaları ivedilikle yapılmış, yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan rapor istenilmiş, bilirkişi çalışmaları yapılmış, soruşturma işlemleri eksiksiz bir şekilde devam etmiştir. Soruşturma dosyasının tekamül etmesi ile en kısa sürede gereğinin yapılacağı, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Çorum'da Samet Şeker, hakkında 22 Eylül 2024'te kayıp ihbarı yapıldıktan 4 gün sonra Çorum- İskilip kara yolu kenarında şarampole devrilen otomobilinde ölü bulunmuştu. Ailesinin Şeker'in öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.