Kayıp Uğur Çalışkan\'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

HATAY'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasının penceresinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan'ı (27) arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor.

Olay, Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzenleriyle bir apart otelin 2'nci katında oda kiralayan Uğur Çalışkan, 19 Şubat'ta sabaha karşı bilinmeyen nedenle odanın penceresinden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanıp yeniden odaya çıkmaya çalışan Çalışkan, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı. Sabah Çalışkan'ın odada olmadığını fark eden kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına AFAD ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak için kuzenleriyle Van'dan Hatay'a geldiği belirtilen Çalışkan'ı bulmak için çok sayıda araç, personel, 1 iz takip köpeği ve 2 dron ile bölgede arama-tarama faaliyetleri yürütüldü. Ekiplerin çevredeki ormanlarda, dere yatakları ve metruk binalarda aradığı Uğur Çalışkan'a dair henüz bir iz bulunamadı. Aramalar, aralıksız devam ediyor.