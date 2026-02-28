Kayıp Uğur Çalışkan için 10. Gün - Son Dakika
Kayıp Uğur Çalışkan için 10. Gün

28.02.2026 12:27
Antakya'da kaybolan Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları 10. günde devam ediyor.

HATAY'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasının penceresinden çıkıp ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan'ı (27) arama çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor.

İlçenin Serinyol Mahallesi'nde kuzenleriyle birlikte apart otelin 2'nci katında oda kiralayan Uğur Çalışkan, 19 Şubat'ta sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle odanın penceresinden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanarak yeniden odaya çıkmaya çalışan Çalışan'ın, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Sabah saatlerinde Çalışkan'ın odada olmadığını fark eden kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak üzere kuzenleriyle birlikte Van'dan Hatay'a geldiği belirtilen Uğur Çalışkan için AFAD ekipleri, polis ve çeşitli sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Arama çalışmalarında çok sayıda araç ve personelin yanı sıra 1 iz takip köpeği ile 2 dron da kullanılıyor.

Ekipler, çevredeki ormanlar, dere yatakları, dağlık bölgeler ve metruk binalarda arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışkan'a ait bazı kıyafetler ile cüzdanının önceki gün dağlık arazide bulunması üzerine çalışmalar söz konusu bölgede yoğunlaştırıldı.

Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları, 10'uncu gününde de aralıksız devam ediyor.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: DHA

Uğur Çalışkan, Sivil Toplum, Güvenlik, Antakya, Güncel

13:45
