Kayıtlı Kadın İstihdamını Destekleme Projesi: 4200 Kadın Faydalanacak - Son Dakika
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Kayıtlı Kadın İstihdamını Destekleme Projesi: 4200 Kadın Faydalanacak

Kayıtlı Kadın İstihdamını Destekleme Projesi: 4200 Kadın Faydalanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up II) 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçiye destek sağlayacağını açıkladı. Proje kapsamında aylık destek miktarı 20 bin 745 TL olacak ve toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL olarak belirlendi.

08.02.2025 14:58  Güncelleme: 14:59
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nden (Women-Up II) 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamımızı daha da artırmak zorundayız. Bu hedefle kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanacak. Aylık destek miktarı 20 bin 745 TL, toplam destek tutarı 372 milyon 812 bin TL" dedi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıtlı Kadın İstihdamını Destekleme Projesi: 4200 Kadın Faydalanacak - Son Dakika

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